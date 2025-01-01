In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 18: Hagen - Ohne jede Spur
44 Min.Ab 12
Kurz vor ihrem gemeinsamen Urlaub verschwindet Hagens (32) Freundin Melanie spurlos. Die Ermittlungen bleiben erfolglos, doch Hagen gibt nicht auf und sucht auf eigene Faust weiter. In einem mysteriösen Video findet er den entscheidenden Hinweis.
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH