In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 9: Rike - Ein unheilvoller Traum
45 Min.Ab 12
Der attraktive Luis (32 ) stolpert eines Tages in Rikes Friseursalon. Noch in derselben Nacht hat Rike eine verstörende Vision - Luis kommt ums Leben! Sie hakt nach und kommt einer Verschwörung auf die Schliche, bei der sie selbst zum Opfer wird.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH