In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 8: Mandy - Alptraum an der Kinokasse
45 Min.Ab 12
Mandy (34) arbeitet mit ihrer Freundin Babs in einem kleinen Kino, als dieses überfallen wird. Der Täter flüchtet mit dem Motorrad. Babs ist sich sicher, es war das Motorrad von Mandys Freund Florian. Doch dieser streitet die Vorwürfe ab. Mandy ahnt, dass was anderes dahinter steckt.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH