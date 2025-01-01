Jelena - Das Ende der IllusionJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 5: Jelena - Das Ende der Illusion
45 Min.Ab 12
Die Hausfrau und Mutter Jelena (42) wird von den Ereignissen überrannt. Die Hochzeitsplanung ihrer Tochter Lea ist in vollem Gange. Aber dann verschwindet ihr Sohn Till spurlos.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH