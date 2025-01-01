Svenja - Der Bruder aus dem NichtsJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 7: Svenja - Der Bruder aus dem Nichts
44 Min.Ab 12
Restaurantbesitzerin Svenja (32) erfährt kurz nach dem Tod ihrer Mutter, dass sie einen Halbbruder hat. Schnell kommen sich die Geschwister näher. Doch dann wird Svenja Zeugin, wie Lars von zwei Unbekannten bedroht wird.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
