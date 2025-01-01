Nelly - Eine heile Welt zerbrichtJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 19: Nelly - Eine heile Welt zerbricht
43 Min.Ab 12
Nelly (38) zieht mit Mann und Sohn in eine neue Nachbarschaft. Die Familie fühlt sich anfangs wohl, doch auf einmal passieren seltsame Dinge: Gegenstände verschwinden, Nelly wird beinahe Opfer eines Unfalls und zu allem Überfluss scheint jemand Zutritt zum Haus zu haben ...
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
