In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 20: Sabrina - Ich kämpfe für meinen Sohn
45 Min.Ab 12
Als Krankenschwester Sabrina (35) herausfindet, dass ihr Lebensgefährte untreu ist, zieht sie umgehend mit ihrem Sohn aus seiner Villa aus. Doch der 14-jährige Daniel leidet unter dem Umzug in ein sozial schwaches Viertel und gerät auf die schiefe Bahn. Sabrina kämpft mit allen Mitteln um ihn.
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH