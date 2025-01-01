In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 17: Selina - Falscher Verdacht
45 Min.Ab 12
Das Auto von Projektmanagerin Selina (34) wird gestohlen und für einen Raubüberfall benutzt. Als Fingerabdrücke von ihr auf dem gestohlenen Tresor auftauchen, wird Selina festgenommen. Selina ist sich sicher: Jemand aus ihrer Vergangenheit will sich an ihr rächen!
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH