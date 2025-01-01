Verena - Im Netz der VergeltungJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 14: Verena - Im Netz der Vergeltung
44 Min.Ab 12
Verena (33) und Nick (34) erhalten eine mysteriöse DVD, auf der ihr Haus stundenlang kommentarlos abgefilmt wird. Kurz darauf wird Kater Lucky vergiftet. Doch wer will dem Paar schaden?
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
