Regina - Eine Mutter gibt nicht aufJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 3: Regina - Eine Mutter gibt nicht auf
43 Min.Ab 12
Als die alleinerziehende Regina (41) ihren Sohn Leon (19) in Berlin mit einem spontanen Besuch überraschen möchte, ist dieser spurlos verschwunden. Die Polizei kann ihr nicht weiterhelfen, da alles darauf hindeutet, dass Leon nur verreist ist. Doch dann wird klar, dass sich Leon mit den falschen Leuten angelegt hat.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH