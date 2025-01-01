In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 23: Ella - Das geheime Tagebuch
43 Min.Ab 12
Ella (21) und Marlon entdecken das Tagebuch von seiner Schwester Finja. Darin schreibt sie von einem Mordverdacht und von Finja fehlt jede Spur. Ella und Marlon beginnen nach dem Mörder zu suchen - und bemerken zu spät, dass sie selbst in großer Gefahr sind!
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH