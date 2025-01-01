In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 24: Ida - Drei sind einer zu viel
41 Min.Ab 12
Ida (31) verliebt sich Hals über Kopf in den attraktiven Geschäftsmann Torsten. Die beiden werden schnell ein Paar. Doch dann tauchen zwei Frauen aus Torstens Vergangenheit auf, die Idas Liebe zu ihm zerstören wollen.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
