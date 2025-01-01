In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 26: Beatrice - Liebe siegt
41 Min.Ab 12
Beatrice (31) arbeitet in einer Suppenküche. Ihr neuer Mitarbeiter Benno hat es ihr besonders angetan und sie kommen sich näher. Als sie auch noch eine anonyme Spende von 20.000 Euro im Briefkasten findet, sorgt das bei allen für Freude. Doch plötzlich ist Benno spurlos verschwunden.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH