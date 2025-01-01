Heidi - Der Teufel mit den blonden HaarenJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 27: Heidi - Der Teufel mit den blonden Haaren
41 Min.Ab 12
Pilates-Trainerin Heidi (36) und Florian sind seit einem halben Jahr ein glückliches Paar. Als Heidi ihrer hübschen Schülerin Nina einen Job in Florians Firma vermittelt, gerät jedoch alles außer Kontrolle.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH