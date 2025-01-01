Mariella - Der verschwundene ZeugeJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 30: Mariella - Der verschwundene Zeuge
43 Min.Ab 12
Studentin Mariella (26) arbeitet nebenbei in einem Tierfutterfachmarkt. Als sie die Tageseinnahmen zur Bank bringen soll, wird sie von einem maskierten Mann überfallen. Der einzige Zeuge bestreitet aber, dass er die Tat beobachtet hat. Mariella gilt als Hauptverdächtige und muss ihre Unschuld beweisen.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
