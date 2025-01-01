Tatjana - Das Geheimnis des DachbodensJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 31: Tatjana - Das Geheimnis des Dachbodens
44 Min.Ab 12
Tatjana (28) und ihr Freund David finden auf dem Dachboden ihres neuen Hauses 100.000 Euro! Am nächsten Tag verschwindet David spurlos. Stück für Stück müssen die Kommissare Wehrse und Paul ein unglaubliches Lügenmärchen aufdecken.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH