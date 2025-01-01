In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 33: Larissa - Freitag, der 13.
44 Min.Ab 12
Verkäuferin Larissa (26) wird an einem Freitag, den 13., vom Pech verfolgt. Dann erlebt sie einen Schock: Sie findet im Schaufensterpuppenlager eine Leiche! Doch als die Polizei kommt, ist die Tote spurlos verschwunden. Hat sich Larissa im schummrigen Licht nur getäuscht?
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH