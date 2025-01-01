In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 36: Christine - Immer noch ich
45 Min.Ab 12
Christine (52) hat einen neuen Freund dem sie großzügige Geschenke macht. Als die Ärzte bei ihr Alzheimer diagnostizieren, schrillen bei ihrer Tochter die Alarmglocken. Hat der neue Freund es nur auf Christines Vermögen abgesehen?
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH