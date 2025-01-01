In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 40: Carmen - Der Teufel in Weiß
43 Min.Ab 12
Die Kindermodeladenbetreiberin Carmen (30) muss zum Arzt. Dort wird sie von Benedikt behandelt. Die beiden kommen sich näher. Doch nach und nach wird Carmen klar: Benedikt hat ein Geheimnis.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH