K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 1: Seitensprung in den Tod
23 Min.Ab 12
Eine Frau kommt völlig aufgelöst aufs Revier. Nach eigenen Angaben wurde sie von einem Bekannten brutal vergewaltigt. Alexandra Rietz und Michael Naseband nehmen sich des Falles an und überprüfen den Hauptverdächtigen. Kurz darauf wird die junge Frau tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Am Tatort deutet vieles darauf hin, dass das Opfer im horizontalen Gewerbe tätig war. Liegt in diesem Milieu auch die Verbindung zum Täter?
