K 11 - Kommissare im Einsatz

Die falsche Geisel (2)

SAT.1Staffel 1Folge 102
Die falsche Geisel (2)

Folge 102: Die falsche Geisel (2)

23 Min.Ab 12

Nachdem die Kidnapper die falsche Geisel getötet haben, gelingt es ihnen, die echte Millionärstochter in ihre Gewalt zu bringen. Die Mutter der Entführten verliert die Nerven und versucht auf eigene Faust, die Kidnapper zu stellen. Dem Vater des Mädchens bleibt nichts übrig, als auf die Bedingungen der Geiselnehmer einzugehen. Bei der Lösegeldübergabe zeigt sich erneut, dass die Kidnapper zu allem bereit sind: Sie haben aus der Geisel eine lebende Bombe gemacht ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

