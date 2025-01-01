K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 107: Tödliches Geheimnis
23 Min.Ab 12
Nachdem ein Promi-Arzt auf grausame Weise ermordet wird, führt die erste Spur zu einem bekannten Schlagersänger, der bei ihm eine Entziehungskur gemacht hat. Kurz vor dem Mord erschienen Details über seine Alkoholsucht in der Presse. Der Sänger ist überzeugt, dass der Arzt seine Krankenakte an einen Journalisten verkauft hat. Ist der für seine Wutausbrüche bekannte Mann schuldig an dem Mord?
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
