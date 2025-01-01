Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Der Mörderbusen

SAT.1Staffel 1Folge 110
Der Mörderbusen

Der MörderbusenJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 110: Der Mörderbusen

23 Min.Ab 12

Eine junge Friseurin wird überfallen und sagt aus, dass sie seit ihrer Brustvergrößerung diversen Belästigungen ausgesetzt ist. Zu dem ist die Operation missglückt; der Busen viel zu groß geraten. Zunächst gerät einer ihrer Kunden unter Verdacht. Doch dann stellt sich heraus, dass hinter der missglückten Brust-OP weit mehr steckt als zunächst vermutet...

