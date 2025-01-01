K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 112: Prostituierte wider Willen
23 Min.Ab 12
Eine Bekannte von Alexandra Rietz wird seit einiger Zeit von fremden Männern mit obszönen Anrufen und Hausbesuchen belästigt. Kurz darauf finden Rietz und Naseband die Frau in Reizwäsche niedergeschlagen in ihrer Wohnung. Die Ermittlungen weisen eindeutig auf ein Doppelleben des Opfers hin. Ist sie Bankangestellte und Prostituierte zugleich?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1