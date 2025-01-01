Zum Inhalt springenBarrierefrei
Geliebter Killer

SAT.1Staffel 1Folge 113
Folge 113: Geliebter Killer

23 Min.Ab 12

Ein brutaler Raubmörder ist aus dem Gefängnis ausgebrochen. Die Kommissare ermitteln, dass eine Wärterin ihm aus Liebe zur Flucht verholfen hat. Doch der Verbrecher hat sie nur ausgenutzt und plant, sich mit seiner Verlobten ins Ausland abzusetzen. Als die Kommissare das Versteck des flüchtigen Mörders finden, eskaliert die Situation, der Killer ist zu allem bereit...

SAT.1
