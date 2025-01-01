K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 113: Geliebter Killer
23 Min.Ab 12
Ein brutaler Raubmörder ist aus dem Gefängnis ausgebrochen. Die Kommissare ermitteln, dass eine Wärterin ihm aus Liebe zur Flucht verholfen hat. Doch der Verbrecher hat sie nur ausgenutzt und plant, sich mit seiner Verlobten ins Ausland abzusetzen. Als die Kommissare das Versteck des flüchtigen Mörders finden, eskaliert die Situation, der Killer ist zu allem bereit...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
