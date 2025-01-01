Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

SAT.1Staffel 1Folge 115
K 11 - Kommissare im Einsatz

23 Min.Ab 12

Im Haus eines reichen Bankiers wurde wertvoller Schmuck gestohlen - der Ehemann verdächtigt den Liebhaber seiner Frau, ihren Masseur. Die Kommissare nehmen die Fahndung auf, doch der Mann scheint wie vom Erdboden verschwunden. Da geschieht der nächste Einbruch - diesmal mit Todesfolge: Der Hausbesitzer muss die Einbrecher überrascht haben...

