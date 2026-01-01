K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 122: Tödlicher Kinderwunsch
23 Min.Ab 12
Eine junge Frau ist im Treppenhaus zu Tode gestürzt - laut Zeugenaussage hatte sie kurz vorher Männerbesuch. Dann findet die Spurensicherung in der Wohnung der Toten eine Sex-DVD, auf dem das Opfer mit ihrem Schwager zu sehen ist. Hat er die Frau umgebracht, bevor sie seiner hochschwangeren Frau von ihrer Affäre erzählen konnte? Oder steckt der unfruchtbare Ex-Freund der jungen Frau hinter dem Mord?
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1