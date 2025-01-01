Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Tochter des Vergewaltigers

SAT.1Staffel 1Folge 123
Tochter des Vergewaltigers

Tochter des VergewaltigersJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 123: Tochter des Vergewaltigers

23 Min.Ab 12

Eine Mutter von zwei Kindern wird schwer verletzt in ihrem Schlafzimmer gefunden. Die Kommissare recherchieren, das sie vor 21 Jahren vergewaltigt worden ist und danach schwanger war. Das Kind hat das Opfer zur Adoption freigegeben - vor einigen Wochen haben Mutter und Tochter wieder Kontakt aufgenommen. Doch aufgrund der jähzornigen Art des Mädchens kam es zum Streit. Schließlich bat das Opfer ihre Tochter wieder um Abstand.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 11 Staffeln und Folgen