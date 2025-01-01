Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

SAT.1Staffel 1Folge 125
Folge 125: Gnadenloser Feuermord

23 Min.Ab 12

Die Kommissare werden zu einem Brand gerufen. Die Hausbesitzerin, die eintrifft, als das Haus lichterloh in Flammen steht, befürchtet, dass ihr Mann noch in der Flammenhölle ist - die Feuerwehrleute können nur ihren Sohn bergen. Am nächsten Tag steht fest: Es handelt sich eindeutig um Brandstiftung. Der Verdacht fällt auf die Schwester des Hausbesitzers, weil die Geschwister seit Jahren einen erbitterten Erbstreit führen.

