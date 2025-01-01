K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 129: Sexsünden eines Vaters
23 Min.Ab 12
Eine Frau liegt tot im Gebüsch - der erste Verdacht fällt auf einen brutalen Alkoholiker. Der Mann wollte verhindern, dass seine gepeinigte Ehefrau bei der Toten Schutz vor seinen Gewaltausbrüchen findet. Er hat das Opfer laut der Aussage ihres Mannes sogar mehrmals bedroht. Die Indizien sprechen für sich und der Fall scheint fast gelöst, doch dann kommen Rietz und Naseband einem Familiendrama auf die Spur ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1