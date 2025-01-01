Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Tödliches Familiendrama

SAT.1Staffel 1Folge 133
Folge 133: Tödliches Familiendrama

23 Min.Ab 12

Als eine junge Frau ermordet in ihrer Wohnung gefunden wird, sieht es nach einem klassischen Raubmord aus, aber der Vater des Opfers beschuldigt seinen Schwiegersohn - der bankrotte Witwer profitiert von der Lebensversicherung seiner toten Frau. Aber auch ihre Schwester gerät ins Visier der Ermittlungen: Sie hatte eine Affäre mit ihrem Schwager, aus der ein Kind hervorging. Hat sie ihre Schwester getötet?

SAT.1
