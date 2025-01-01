K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 135: Die falsche Mutter
23 Min.Ab 12
Eine junge Erzieherin wird brutal überfallen. Während sie im Krankenhaus um ihr Leben kämpft, nehmen Rietz und Naseband einen verdächtigen Heiminsassen fest. Hat der jugendliche Kriminelle die Kontrolle verloren und die Frau angegriffen? Anhand eines Briefes stoßen die Kommissare auf ein dunkles Geheimnis aus der Vergangenheit des Opfers ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
