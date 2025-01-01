Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Sexorgie mit Todesfolge

SAT.1Staffel 1Folge 137
23 Min.Ab 12

Die Kommissare werden zu einem Leichenfundort gerufen - ein Mann ist morgens neben seiner toten Schwägerin aufgewacht. Laut seiner Aussage fand am Vorabend eine Orgie in der Wohnung statt, aber er bestreitet, mit der Frau seines Bruders ein Verhältnis gehabt zu haben. Auch der Ehemann glaubt an die Treue seiner Frau. Warum aber lag sie in Dessous mit ihrem Schwager im Bett? Bei ihren Ermittlungen stoßen Rietz und Naseband auf zwei Trickbetrügerinnen...

