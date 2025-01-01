Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Tödlicher Sexskandal

SAT.1Staffel 1Folge 138
Tödlicher Sexskandal

Tödlicher SexskandalJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 138: Tödlicher Sexskandal

23 Min.Ab 12

Die Redakteurin einer Zeitung wird Opfer einer Briefbombe und erleidet schwerste Verletzungen. Doch die Bombe war nicht an sie adressiert, sondern an die ehrgeizige Enthüllungsjournalistin der Zeitung. Von ihr erscheint am nächsten Tag ein Skandal-Artikel, in dem sie die sexuellen Ausschweifungen eines scheinheiligen Hüters der Moral ans Licht bringt: Der Politiker ist in eindeutigen Posen mit einer Prostituierten zu sehen. Der Entlarvte schwört Rache...

