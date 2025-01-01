Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Der gefolterte Schüler

SAT.1Staffel 1Folge 139
Der gefolterte Schüler

Der gefolterte SchülerJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 139: Der gefolterte Schüler

23 Min.Ab 12

Ein 16-jähriger Schüler stürzt aus dem 12. Stock eines Rohbaus - es ist der Sohn einer Mitarbeiterin vom K11. Rietz und Naseband finden seine Leiche - nackt und mit Spuren schwerer Misshandlungen, sexueller Missbrauch kann nicht ausgeschlossen werden. Die Spur führt die Kommissare in die Schule des Jungen. Mehrere Schüler wollen gesehen haben, wie sich der Sportlehrer dem Opfer unzüchtig genähert hat. Musste der Junge sterben, weil er sich gewehrt hat?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen