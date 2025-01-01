K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 139: Der gefolterte Schüler
23 Min.Ab 12
Ein 16-jähriger Schüler stürzt aus dem 12. Stock eines Rohbaus - es ist der Sohn einer Mitarbeiterin vom K11. Rietz und Naseband finden seine Leiche - nackt und mit Spuren schwerer Misshandlungen, sexueller Missbrauch kann nicht ausgeschlossen werden. Die Spur führt die Kommissare in die Schule des Jungen. Mehrere Schüler wollen gesehen haben, wie sich der Sportlehrer dem Opfer unzüchtig genähert hat. Musste der Junge sterben, weil er sich gewehrt hat?
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1