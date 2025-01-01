K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 141: Hilferuf einer Schwangeren
23 Min.Ab 12
Eine schwangere Frau verschwindet nach einer Untersuchung spurlos aus dem Krankenhaus. Ermittlungen ergeben, dass sie zuvor beschattet worden ist. Der Ehemann der Verschwundenen befürchtet, dass seine Frau von Menschenhändlern entführt wurde. Doch bei ihren Ermittlungen finden die Kommissare heraus, dass der angeblich besorgte Mann ein Doppelleben führt. Hat er etwas mit dem Verschwinden zu tun?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1