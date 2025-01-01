Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Mord auf Schloss Berneck

SAT.1Staffel 1Folge 142
Mord auf Schloss Berneck

Mord auf Schloss BerneckJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 142: Mord auf Schloss Berneck

23 Min.Ab 12

Im Burggraben von Schloss Berneck wird eine halbverweste Leiche gefunden. Die Untersuchungen des Rechtsmediziners ergeben, dass es sich bei dem drei Jahre alten Skelett um eine etwa 35-jährige Frau handelt. Die Gräfin von Schloss Berneck bestreitet, die Tote zu kennen. Wie die Ermittlungen allerdings ergeben, handelt es sich möglicherweise um die amerikanische Schwägerin der Gräfin und somit um die rechtmäßige Erbin des Berneck-Vermögens. Musste die Frau deshalb sterben?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen