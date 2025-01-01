K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 145: Sexmonster ohne Gnade
23 Min.Ab 12
Ein Schulmädchen wird erdrosselt und ihre Leiche im Garten ihrer Freundin gefunden, die vermisst wird. Der Vater des vermissten Mädchens vermutet, dass ein krimineller Mann, mit dem seine Tochter Kontakt hatte, hinter dem Verbrechen steckt. Können die Kommissare Drawer und Loors einen weiteren Schulmädchenmord verhindern?
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1