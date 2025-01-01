K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 147: Grausame Sexerpressung
23 Min.Ab 12
Als ein Ladendetektiv niedergestochen wird, belastet er seinen Stiefsohn schwer. Gleichzeitig geht bei den Kommissaren eine Anzeige gegen das Opfer ein - ein Mädchen behauptet, von ihm erpresst worden zu sein. Er hatte sie beim Klauen erwischt und ihr angeboten, sie nicht anzuzeigen - gegen ein beträchtliches Schweigegeld. Die weiteren Ermittlungen von Drawer und Loors ergeben aber, dass das Mädchen dem Detektiv weit mehr als nur den Geldbetrag bezahlen musste ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1