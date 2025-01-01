K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 150: Mörderischer Pornodreh
23 Min.Ab 12
Ein Mädchen, das heimlich als Model gearbeitet hat, liegt erschlagen am Straßenrand. Die Spur führt Rietz und Naseband über die Modelagentur der Toten ins Pornomilieu. Ein zwielichtiger Fotograf gerät unter Verdacht - hat er das Mädchen zu Porno-Aufnahmen gezwungen?
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1