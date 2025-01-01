Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Gefangen im Harem

SAT.1Staffel 1Folge 151
Gefangen im Harem

Gefangen im HaremJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 151: Gefangen im Harem

23 Min.Ab 12

Als eine Bank ausgeraubt wird, stellt sich bei der Befragung der Angestellten heraus, dass der Täter eine Frau sein muss - eine muslimische Frau mit einem Schleier. Alle Indizien führen die Kommissare zu einem in der Stadt logierenden Scheich. Der will jedoch keinesfalls, dass die Kommissare mit seinen Haremsdamen sprechen. Es stellt sich heraus, dass eine der Frauen Deutsche ist und angeblich gegen ihren Willen festgehalten wird ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen