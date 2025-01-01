Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Der Tod eines Vaters

SAT.1Staffel 1Folge 153
Der Tod eines Vaters

Folge 153: Der Tod eines Vaters

23 Min.Ab 12

Ein Bauunternehmer liegt tot in seiner Garage - scheinbar Selbstmord. Seine Frau ist sich sicher, dass ihr Mann ermordet wurde, und schnell kommen auch Rietz und Naseband Zweifel an der Selbstmordtheorie. Die Spur führt sie in die Baufirma des Opfers, die finanzielle Probleme hat, von denen die Witwe nichts wusste - auch der Geschäftspartner versucht zunächst, die missliche Lage des Unternehmens herunterzuspielen. Dann kommt heraus, dass der Tote ein sündiges Doppelleben führte.

