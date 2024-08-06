Sexattacke auf eine HureJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 155: Sexattacke auf eine Hure
23 Min.Folge vom 06.08.2024Ab 12
Als eine Frau brutal vergewaltigt wird, ergeben die Ermittlungen, dass sie ein Doppelleben führt: Tagsüber mimt sie die liebevolle Verlobte, nachts arbeitet sie in einem stadtbekannten Puff. Zunächst gerät ihr Zuhälter unter Verdacht, weil die Prostituierte aus dem Milieu aussteigen wollte. Bei ihren Ermittlungen stoßen die Kommissare auf die Spur eines mysteriösen Freiers, der offensichtlich mehr als nur einfachen Sex wollte.
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K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 4-11: SAT.1 & © Season 2, Season 4-7, Season 10: Sat.1