K 11 - Kommissare im Einsatz

Das Ende von Dirty Sue

SAT.1Staffel 1Folge 158
Folge 158: Das Ende von Dirty Sue

23 Min.Ab 12

Eine Geschäftsfrau wird in einer Tiefgarage überfahren und stirbt. Bei der Durchsuchung ihrer Wohnung finden Nicole Drawer und Jens Loors einen Hinweis darauf, dass die Tote ein Verhältnis mit einem verheirateten Mann hatte. Weitere Ermittlungen ergeben, dass das Opfer entschlossen war, der Ehefrau von der Affäre zu erzählen. Hat der Ehemann Panik bekommen und seine Geliebte getötet, um sie daran zu hindern?

