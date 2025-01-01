Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Stiefvater unter Verdacht

SAT.1Staffel 1Folge 163
Stiefvater unter Verdacht

Stiefvater unter VerdachtJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 163: Stiefvater unter Verdacht

23 Min.Ab 12

Eine Schülerin bittet die Kommissare um Hilfe: Ihr Freund wird von seinem Stiefvater gefangen gehalten und angeblich misshandelt. Der Junge ist in seinem Zimmer eingesperrt und hat deutliche Verletzungen im Gesicht - der Stiefvater streitet alles ab. Vier Wochen später meldet die Freundin den Jungen als vermisst. Die Eltern haben sein Verschwinden nicht angezeigt...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen