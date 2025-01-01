K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 164: Dicke im Blutrausch
24 Min.Ab 12
Eine Frau wird in ihrer Hochzeitsnacht ermordet. Bereits in den Wochen zuvor wurde sie von der Ex-Freundin ihres Mannes belästigt. Diese bestreitet die Tat - obwohl alle Indizien gegen sie sprechen und sie kein Alibi hat. Als die Kommissare herausfinden, dass der frisch gebackene Ehemann Alleinerbe des Vermögens seiner verstorbenen Frau ist, gerät auch er unter Verdacht.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
12
