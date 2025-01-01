K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 180: Der 100.000 Euro Sex
23 Min.Ab 12
Rasante Verfolgungen und Festnahmen, Razzien und Tatortbesichtigungen, Vernehmungen von Zeugen und intensive Verhöre von Verdächtigen - zur Arbeit der Polizei gehören aber auch: Aktenstudium, Telefonate, Besprechungen. Die Ermittler-Doku zeigt realitätsnah den Alltag der Kriminalpolizisten Alexandra Rietz, Michael Naseband, Robert Ritter und Gerrit Grass.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
