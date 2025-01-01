K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 183: Mord auf Bestellung
23 Min.Ab 12
Ein Familienvater liegt erstochen in einer dunklen Seitenstraße - die finanziell angeschlagenen Angehörigen bringt der Mord an den Rand der Verzweiflung. Rietz und Naseband können einen Betrüger schnappen, der im Besitz der Kreditkarte des Opfers ist. Der verwahrloste Junge bestreitet, aber den Mord begangen zu haben. Er behauptet, die Tat beobachtet und dem Toten dann den Geldbeutel gestohlen zu haben ...
