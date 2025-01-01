Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Mord auf Bestellung

SAT.1Staffel 1Folge 183
Mord auf Bestellung

Mord auf Bestellung

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 183: Mord auf Bestellung

23 Min.Ab 12

Ein Familienvater liegt erstochen in einer dunklen Seitenstraße - die finanziell angeschlagenen Angehörigen bringt der Mord an den Rand der Verzweiflung. Rietz und Naseband können einen Betrüger schnappen, der im Besitz der Kreditkarte des Opfers ist. Der verwahrloste Junge bestreitet, aber den Mord begangen zu haben. Er behauptet, die Tat beobachtet und dem Toten dann den Geldbeutel gestohlen zu haben ...

