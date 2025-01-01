Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

SAT.1Staffel 1Folge 188
23 Min.Ab 12

Eine junge Frau wird vor ihrer Wohnung niedergeschlagen - in ihrem Nacken steckt eine blutverschmierte Spritze, und am Rücken klebt ein Zettel: "AIDS ist keine Schande. Willkommen im Club"! Handelt es sich um einen makaberen Scherz oder ist es die Tat eines Psychopaten? Der Ex-Freund der Verletzten gerät unter Verdacht: Er will die Trennung nicht akzeptieren und glaubt, dass seine Ex in "sündige Kreise" geraten ist. Er hasst vor allem ihre neuen Mitbewohner - zwei Pornostars...

