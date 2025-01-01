K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 191: Der sündige Priester
23 Min.Ab 12
Ein Teenager liegt tot auf einem verwüsteten Grab - die Kommissare finden heraus, dass er auf der Suche nach seinem leiblichen Vater war. Der Pfarrer der katholischen Gemeinde hat den Bibelschüler als Letzter lebend gesehen, aber er hüllt sich in Schweigen und gerät so selbst unter Verdacht. Schließlich lüftet die Mutter des toten Jungen ein lang gehütetes Geheimnis...
